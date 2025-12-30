Muğla Dalaman Belediyesi'nde önceki dönemde işyeri açma ve çalışma ruhsatı sayılarının sınırlı seviyelerde kaldığı görülürken, yeni yönetimle birlikte ruhsatlandırma sürecinde belirgin bir artış yaşandı.

MUĞLA (İGFA) - 2024 yılında ruhsat yönetmeliğine uygun şekilde faaliyet gösteren işletmelere verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı sayılarında yüzde 80 artış kaydedildi.

Zabıta Müdürlüğü verilerine göre; 2023 yılında yalnızca 154 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken, yeni yönetimin ilk yılı olan 2024 yılında bu sayı 260'a yükseldi.

2025 yılında ise 280 adet ruhsat verilerek artışın önceki yıllara göre sürdüğü görüldü. Bu rakamlar, Dalaman'da ticari hayatın canlandığını ve kayıtlı esnaf sayısının önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

Dalaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada ruhsat sayılarındaki artışın ilçenin büyüyen ekonomisi ve artan ticari potansiyeli üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtilerek; 'Halkımızın huzur, sükûn, sağlığı için ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerin mevzuata uygun, düzenli ve güvenli şekilde hizmet vermesi amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, denetim ve ruhsatlandırma çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor' ifadelerine yer verildi.