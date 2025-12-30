Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 20 milyon euroluk dev bütçeli 'İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında, Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde altyapı yenileyecek. Proje ile Cenkyeri sağlıklı ve modern bir altyapıya kavuşacak.

MANİSA (İGFA) - Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen 'İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında 20 milyon euroluk dev bir altyapı hamlesi başlatan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma Cenkyeri İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Şebekesi Projesi'nin hazırlıklarını tamamladı.

Gerçekleştirilen halk toplantısı ile vatandaşlar proje hakkında bilgilendirildi, görüş ve önerileri alındı. Toplantıya Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, Projeler Daire Başkanı Hami Berk Yakıcı, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Cenkyeri'nin su güvenliğini ve altyapı dayanıklılığını güçlendirecek yatırım için kredi kullanım onayıyla birlikte, 2026 yılında ilk kepçenin vurulması hedefleniyor. Bu önemli yatırımla birlikte Cenkyeri artık altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmuş, modernleşen yüzüyle vatandaşlara hizmet verecek.





SAĞLIKLI SU VE KANALİZASYON SİSTEMİ KAZANDIRILACAK

Proje hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, 'İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında belirlenen 3 yerimiz var. Bunlardan bir tanesi Manisa Merkez Ana İsale Hattı, ikincisi Hacırahmanlı İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Şebekesi, üçüncüsü ise Cenkyeri İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Şebekesi Projesi. Bu projeler için 20 milyon euroluk bir kredi ayrıldı. Projeyle ilgili bilgilendirme toplantısını Soma Cenkyeri'nde gerçekleştirdik. Toplantıya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Projeyle ilgili gerekli bilgileri verdik. Vatandaşlarımıza sağlıklı su ve sağlıklı bir kanalizasyon sistemi kazandıracağız. Kanalizasyon suları da Soma Atıksu Arıtma Tesisi'ne yönlendirilecek. 20'şer kilometrelik hat döşemeyi planlıyoruz. 2026 Ocak ayı içinde Dünya Bankası tarafından kredi onayı verilmiş olacaktır ve sözleşme aşamasına gelinecek. Sözleşmenin ardından inşaat ve müşavir firma ihaleleri gerçekleşecek. 2026 yılında inşallah inşaat çalışmalarına başlamış olacağız' dedi.