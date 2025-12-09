Bursa'da Mudanya Belediye Meclisi'nin 2025 yılının son toplantısında konuşan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçenin temizlik konusundaki duyarsızlığına sert çıktı.

'Mudanya bizim evimiz' diyen Başkan Dalgıç, hemşehrilerinin yaşadıkları kente gösterdikleri özenin önemini vurguladı.

Toplantıda özellikle çöp ve temizlik konusunun altını çizen Dalgıç, sokaklara gelişi güzel atılan atıkların yalnızca çevreyi değil, toplum bilincini de olumsuz etkilediğini söyledi. Dalgıç, 'Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, Mudanya'yı da öyle korumalıyız. Çünkü kentler, o kentte yaşayanların aynasıdır' diye konuştu.

Mudanya bizim evimiz! Evimizi kirletmez, çöpümüzü odanın ortasına dökmeyiz.

Aynı özeni kapımızın önüne gösteremediğimizi gördüğüm her gün, isyan ediyorum!



Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, Mudanya'yı da öyle koruyalım.

'YERE ATILAN HER ÇÖP BİR UMURSAMAZLIK İFADESİ'

Başkan Dalgıç, konuşmasında kentteki çöp disiplinine yönelik eleştirilerini açık ifadelerle dile getirdi:

'Mudanya bizim evimiz! Evimize hürmetimiz olur, kirletmez, çöpümüzü salonun ortasına dökmeyiz. Aynı özeni kapımızın önüne gösteremediğimizi gördüğüm her gün isyan ediyorum. Yere atılan her çöp 'Benim işim değil, biri gelsin alsın' cümlesinin seslenişi gibi: Oysa hepimizin işi.'

Temizlik konusunun yalnızca belediye ekiplerinin görevi olarak görülmemesi gerektiğini, kentte yaşayan herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Başkan Dalgıç, Mudanya'nın doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla korunması gereken bir kent olduğuna dikkat çekerek, 'Mudanya elbette her birimizden dikkat, saygı, vicdan istiyor. Bu kenti ne kadar temiz, düzenli ve yaşanabilir tutarsak, geleceğe de o kadar güzel bir Mudanya bırakırız' diye konuştu.