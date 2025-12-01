Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini ve taksici esnafının konforunu artırmak amacıyla kendi üretimi olan modern taksi duraklarını Köyceğiz, Menteşe ve Yatağan'da hizmete sundu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini ön planda tutarken taksici esnafının zorlu hava koşullarında da rahat edebilmesi için taksi duraklarında başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Makine ve İkmal Tesisi'nde tasarlanıp üretilen modern taksi durakları, ihtiyaç önceliğine göre il genelinde hizmete alınmaya devam ediyor.

3 İLÇEYE YENİ TAKSİ DURAKLARI YERLEŞTİRİLDİ

Kent genelinde taksi duraklarının tek tip hale getirilerek kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında ilk uygulama Köyceğiz ilçesi şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan Birlik Taksi Durağında gerçekleştirildi. Ardından Menteşe ilçesinde Rüya Park AVM önündeki Rüya AVM Taksi Durağı ve son olarak Yatağan şehirlerarası otobüs terminalindeki Ahi Taksi Durağı yeni tasarım duraklarla yenilendi.

YENİ TAKSİ DURAKLARI DAHA NİTELİKLİ BİR HİZMET ORTAMI SAĞLIYOR

Modern taksi durakları; taksici esnafının çalışma koşullarını iyileştirmek, temel ihtiyaçlarına cevap verecek fonksiyonel bir alan sunmak ve kent estetiğiyle uyumlu bir görünüm sağlamak amacıyla geliştirildi. Dayanıklı malzemelerden üretilen, modern mimari çizgilere sahip duraklar hem esnafa hem de vatandaşlara daha nitelikli bir hizmet ortamı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, taksi duraklarındaki yenileme çalışmalarına ihtiyaç ve öncelik sırasına göre devam edecek.