Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'ın artan kan ihtiyacına destek olmak amacıyla 17-21 Kasım tarihleri arasında il genelinde kapsamlı bir kan bağışı kampanyası düzenliyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Büyükşehir ve ilçe belediyesi çalışanlarının gönüllü katılımıyla başlatılan kampanya, hem farkındalık oluşturmayı hem de Kızılay'ın kan stoklarına katkı sunmayı hedefledi.

Kampanya kapsamında 7 ilçe meydanında kan bağışı kabul edilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi, yalnızca çalışanlarıyla bağış desteği vermekle kalmayıp, aynı zamanda Kızılay ekiplerinin rahat çalışabilmesi için ilçe meydanlarında yer ve organizasyon desteği de sağlıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kan bağışının toplumsal dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri olduğunu belirterek, 'Kan vermek, bir hayatı yeniden filizlendirebilir. Tüm hemşehrilerimi bu iyilik zincirine katılmaya davet ediyorum' dedi.

Kan bağışı noktaları ve tarihleri şöyle:

17.11.2025 / 10:00-18:00 | Menteşe | Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi

18.11.2025 / 11:00-18:00 | Bodrum | Konacık Hizmet Binası Eğitim Salonu

18.11.2025 / 10:00-18:00 | Marmaris | Türkmenistan Parkı

19.11.2025 / 10:00-18:00 | Milas | Atapark Meydanı

20.11.2025 / 10:00-18:00 | Ortaca | Eski Devlet Hastanesi Bahçesi

21.11.2025 / 10:00-18:00 | Fethiye | Uğur Mumcu Otoparkı

21.11.2025 / 10:00-17:00 | Datça | MUSKİ Abone İşleri Önü