Keşan'da düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde konuşan 655. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, 'Kırkpınar ailesi olarak 1 milyon fidan dikeceğiz' diyerek sürdürülebilir bir çevre projesinin startını verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan ilçesinin Sivritepe mevkisinde gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine katılan 655. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, doğaya yönelik örnek bir girişimi duyurdu. Özünlü, Kırkpınar ailesi olarak 1 milyon fidan dikme hedefiyle yola çıktıklarını açıkladı.

Ağaç dikmenin sadece bir gün değil, 7/24 hayatımızda olması gerektiğini ifade eden Özünlü, projenin sembolik bir sayıdan ibaret olmayacağını, Türkiye'nin dört bir yanından destek aldıklarını belirtti. 'Bu sadece başlangıç. Türkiye genelinde sürdürülebilir bir yeşil hareket başlatıyoruz.' diyen Özünlü, projenin yerel yönetimlerle ve devlet kurumlarıyla iş birliği içinde yürütüleceğini ifade ederek, 'Valilerimiz, belediyelerimiz ve kurumlarımızla görüşmeler halindeyiz. Ulaştırma Bakanlığı'nın trene binen her yolcu adına fidan dikme projesi gibi uygulamalar bizlere ilham veriyor' diye konuştu.

Çevre bilincinin bir vatandaşlık görevi olduğuna vurgu yapan Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, 'Doğaya katkıda bulunmak hepimizin sorumluluğu. Bu farkındalığın büyümesinden büyük mutluluk duyuyorum' dedi.