Kocaeli Gebze Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gazeteci-yazar Taha Kılınç, Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kayıp Coğrafyanın İzinde' konulu söyleşiyle Gebzelilerle bir araya geldi. Hafta sonu gerçekleşen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

KOCAELİ(İGFA) - Kocaeli'de Taha Kılınç, uzun yıllara dayanan araştırmaları ve saha gözlemleri ışığında Doğu Türkistan başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Bölgenin tarihi, kültürel yapısı ve günümüzde karşı karşıya kaldığı insani sorunlara dikkat çeken Kılınç, katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Program boyunca salonu dolduran katılımcılar, anlatılanları ilgiyle takip etti.

PROGRAM KİTAP İMZA ETKİNLİĞİYLE SONA ERDİ

Söyleşi sonunda Taha Kılınç, okurları için kitabını imzaladı. İmza etkinliği sırasında vatandaşlarla sohbet eden Kılınç, Gebze'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.