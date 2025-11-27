Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesinde vatandaşlara hizmet veren pazar yerinde 17 milyon 305 bin TL tutarında yenileme ve bakım çalışması başlattı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Yatağan'da vatandaşlara hizmet veren, 2 bin 400 metrekare alana kurulu mevcut pazaryerinin yenilenmesi için çalışma başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 17 milyon 305 bin TL'lik yatırımla alanda kapsamlı bir iyileştirme gerçekleştirecek.

Proje kapsamında Yatağan ilçesindeki pazaryerinin çatı örtüsü yükseltilecek, zemini yağmur suyunun daha etkin şekilde tahliye edilebilmesi için ızgara sistemiyle yenilenecek, elektrik tesisatı ve sayaç panoları tamamen değiştirilecek. Ayrıca Pazar yerindeki işyerlerinin iç ve dış cephelerinde sıva, boya ve doğrama gibi tadilatları yapılacak.

PAZAR YERİNDE MODERN DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Yapım işi kapsamında mevcut çatı örtüsü sökülerek çatı yüksekliği artırılacak, çelik konstrüksiyon kolonlarla güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek ve çatı kaplaması dolgulu panellerle yenilenecektir. Tüm zemin alanında çelik donatılı saha betonu uygulanarak dayanıklılık artırılacak. Yaz aylarında vatandaşların daha konforlu bir alışveriş ortamına kavuşması amacıyla alana serinletme sistemi kurulacaktır.

Çarşamba günleri kurulan pazar yerinde gerçekleştirilen bu çalışmalarla hem esnafın hem de vatandaşların daha modern, güvenli ve konforlu bir alanda hizmet alması hedeflenmektedir.

BAŞKAN GÜNAY: 'GÜNLÜK YAŞAMDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN BİR ALAN'

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, çalışmanın ilçe için önemli bir adım olduğunu belirterek şöyle konuştu: 'Pazar yerimiz uzun yıllardır yoğun şekilde kullanılan ve vatandaşlarımızın günlük yaşamında önemli bir yere sahip olan bir alan. Bu yenileme çalışmaları ile hem esnafımız hem hemşehrilerimiz çok daha sağlıklı, modern ve düzenli bir ortamda alışveriş yapma imkânına kavuşacak. Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içinde ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.'

BAŞKAN ARAS: 'İHTİYAÇLARA YANIT VEREN PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yatırımın bölge halkına daha kaliteli hizmet sunmayı amaçladığını vurgulayarak şunları söyledi: 'Muğla genelinde yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatağan pazar yerinde başlattığımız bu yenileme çalışması da hem esnafımıza hem vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenli bir alan sunmayı amaçlıyor. Modern, dayanıklı ve ihtiyaçlara yanıt veren bir pazar yeri oluşturarak Yatağan'ın sosyal ve ekonomik hareketliliğine katkı sağlayacağız.'