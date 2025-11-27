Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Donatım bölgesinde yapımı devam eden Bilim Merkezi şantiyesini Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle birlikte gezdi.

Bilim Merkezi'nde ilk görüntü ortaya çıktı: Yusuf Alemdar geleceğin inşaat mühendisleriyle şantiyede son durumu açıkladı

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sözünü verdikten kısa bir süre sonra çalışmaların başladığını müjdelediği Bilim Merkezi inşaatını bugün inşaat fakültesi öğrencileriyle birlikte inceledi. Alemdar, bilim ve teknoloji alanında Sakarya'nın ilk merkezinde tasarım, araştırma, kodlama ve uygulamanın bir arada gerçekleşeceğini ifade ederek projenin %30 seviyesine ulaştığını açıkladı. Başkan Alemdar, 'Gençlerimiz deneyerek öğrenecek, araştıracak, kodlayacak, tasarlayacak ve hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Bu çatı altında yetişecek yeni nesiller ülkemizin bilim ve teknolojisi için öncü isimler olacak'

ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE GEZDİ

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği gezide öğrenciler Sakarya'nın bilim ve teknoloji alanında ilk merkezi olacak projeyi inceledi, merak ettiklerini sordu.

ARAŞTIRMA, KODLAMA, TASARLAMA:

Başkan Alemdar, bu çatı altında yetişecek olan neslin bilim ve teknoloji alanında Türkiye'de öncü isimleri olacağının altını çizerek Sakaryalı yeni neslin Bilim Merkezi'nde araştırma, kodlama, tasarlama ve uygulama süreçlerini bir arada yürütebileceklerine dikkat çekti.

%30'A ULAŞILDI

Gençler üretme ve keşfetme heyecanını görevde oldukları süre boyunca destekleyeceklerini ifade eden Alemdar, projenin üzerine kurgulanacağı çelik konstrüksiyon imalatlarının artık gözle görülür bir gelişme kaydettiğini ve projenin %30 seviyesine ulaştığını açıkladı.

'BU ÇATI ALTINDA YETİŞECEK NESİLLER ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEK'

Alemdar, 'Burada gençlerimiz deneyerek öğrenecek, araştıracak, kodlayacak, tasarlayacak ve hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Tam donanımlı atölyeler, uygulama alanları, eğitim laboratuvarları ve teknoloji sınıflarıyla merkezimiz, gençlerimizin üretme ve keşfetme heyecanını destekleyecek. Bu çatı altında yetişecek nesiller, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda önemli roller üstlenecek. Masa başında projede eksiklikleri göremeyebilirsiniz. Bu nedenle arazide pratik çalışmayı görmeniz mesleğinizin en önemli parçasıdır. Ufkunuz çok açık; bugün attığınız adımlar sizlere belki 10 sene sonra karşılık verecek. Sizlerin yarın bu ülkeyi daha güzel yarınlara taşıyacak projelere imza atacağınıza inanıyoruz' dedi.

PROJE NE AŞAMADA?

7 bin 500 metrekarelik alanda yükselen Bilim Merkezi'nde temel atma süreci tamamlanırken çelik konstrüksiyon imalatı devam ediyor.

Yapım çalışmaları %30 seviyelerine ulaşmış durumda. Şubat ayına kadar çatı ve dış cephe imalatlarının tamamlanarak iç tefrişat aşamasına geçilmesi planlanıyor.