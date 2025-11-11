İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi'nde, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında, Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Paneli düzenlendi.

BURSA (İGFA) - İnşaat mühendisliğindeki yenilikleri takip etmek ve üyelerinin mesleki gelişimini sağlamak için eğitimler ve seminerler düzenleyen İMO Bursa Şubesi, Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü'nü ele aldı.

Şube Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında, Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Paneli'nde değerli akademisyenler sunumlarını gerçekleştirerek, üyelerin sorularını yanıtladı.

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, akademisyenlere ve katılıcı üyelere teşekkür ederek, 'İMO Bursa Şubesi büyük bir aile. Sizlerin bize verdiği destek, yaptığımız aktivitelere verdiğiniz destek ve katılımlarla bu aile büyüyor. Umarım bundan sonra da hep birlikte bu aileyi büyütürüz. Mesleğimizin ileriye taşınması için bir yandan meslektaşlarımızın sorunlarını dile getirirken, diğer yandan da üyelerimizin mesleki gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz' dedi.

Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu'da panel öncesi İMO Bursa Şube'ye konuya gösterdiği öneme teşekkür etti. 2019 yılından bu yana uygulanan Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrollüğünün Türkiye için yeni ve farklı bir uygulama olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydınoğlu, 'Yeni ve sınırlı bir uygulama olduğu için kamuoyunda çok fazla bilinen bir mekanizma değil Bursa'nın bu konuya ilgi duyması değerli. Gelişmesi için bilinmesi, değerlendirilmesi ve tartışılması gereken bir konu. Tasarım Gözetmenliği ile yüksek katlı binaların tasarımı ve uygulanmasına bir disiplin geldi. Diğer yapılarımızda da bu denetimin, düzenin sağlanabilmesi için Yetkin Mühendisliğin uygulanması gerekli' diye konuştu.

Panelde, Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu - Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Nedir? Neden Doğdu, Prof. Dr. Yasin Fahjan - DTGUA 2: Deprem Etkisi Altında Doğrusal Olmayan Zemin Davranış Analizleri, Yapı- Kazık-Zemin Etkileşimi Analizleri ve Denetimi, Prof. Dr. Cenk Alhan - DTGUA 5: Deprem Etkisi Altında Yalıtımlı Binaların Analizi, Tasarımı ve Denetimi, Doç. Dr. Özkan Kale - DTGUA 1: Sahaya Özel Deprem Tehlikesinin Belirlenmesi ve Kontrolü, Dr. Eren Vuran - DTGUA 4: Yüksek Binaların Analizi, Tasarımı ve Denetimi, İnş. Yük. Müh. Ömer Ülker - DTGUA 3: Doğrusal Olmayan Bina Taşıyıcı Sistem Analizleri ve Denetimi sunumlarını gerçekleştirdi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, panelin ardından katılımcılara teşekkür plaketlerini iletti.