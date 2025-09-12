Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, düşmana ilk kurşunu sıkan Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş ve 9 şehidin de yattığı Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumu ve İstiklal Madalyası takdimiyle başladı. Törene, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, törende yaptığı konuşmada, Şükrü Çavuş, Akıncı Abidin ve arkadaşlarının vatan savunmasındaki kararlı mücadelesini vurguladı. “Bu topraklar bağımsızlık için canını verenlerin kanıyla sulandı, cesaretleriyle aydınlandı" diyen Başkan Dalgıç, "Bize düşen, 103 yıl önce canlar pahasına yazılan bu destanı demokrasimizle, kardeşliğimizle ve birlikteliğimizle büyütmek, gelecek nesillere taşımaktır.” dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı mirasa sahip çıkma kararlılığını dile getiren Başkan Dalgıç, "Atatürk, bize yalnızca bağımsız bir vatan değil, aynı zamanda bir sorumluluk bıraktı. Özgürlüğe, eşitliğe ve Cumhuriyet’in değerlerine her zaman sahip çıkmak, onları korumak ve devretmek en büyük emanetimizdir" diye konuştu.

12 Eylül Mudanya'nın kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla akşamına ise Mudanya Kültür ve Sanat Derneği TSM Korosu tarafından Mütareke Meydanı'ndan konser verilecek.