Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karacaören Mahallesi’nde 130 bin metrekarelik alanda yapımı süren çevre dostu millet bahçesiyle bölge halkına yeni bir yaşam alanı kazandırıyor.GAZİANTEP(İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacaören Mahallesi’nde 130 bin metrekarelik alanda yapımı süren millet bahçesi, tamamlandığında çevre dostu yapısıyla bölge halkının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzeyşehir Karacaören Mahallesi’nde yapımı devam eden millet bahçesi projesini yerinde inceledi. Yaklaşık 130 bin metrekarelik alanda projelendirilen bahçenin, tamamlandığında bölge sakinlerinin merkeze gitmeden tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir yaşam alanı olacağını söyledi.

Uygulama projesi kısa sürede tamamlanacak olan millet bahçesi; çocuk oyun alanı, millet kıraathanesi, basketbol ve futbol sahaları, fitness alanı, konser alanı, piknik alanı, meydan, bisiklet ve yürüyüş yolları, süs havuzları ile 150 araçlık otoparktan oluşacak. Proje ayrıca, Türkiye’nin ilk su verimliliğine sahip ve kurakçıl şartlara dayanıklı Kuzeyşehir 23 Nisan Parkı’yla aynı detaylara sahip olacak şekilde, çevre dostu bir anlayışla tasarlandı. Bunun yanında parkta su verimliliğini artırmak amacıyla gri sular arıtılarak yeniden kullanılacak. Geçirimli beton sistemi ve modern drenaj hattı sayesinde su kaybı önlenecek. Park içindeki WC’lerde lavabo altı arıtma sistemiyle gri sular rezervuarlarda yeniden değerlendirilecek, tasarruflu musluklar ve kademeli sifonlu klozetlerle de etkin su kullanımı sağlanacak.

ŞAHİN: HER YAŞ GRUBU İÇİN YAŞAM ALANI OLUYOR

Başkan Fatma Şahin Kuzeyşehir’de koca bir şehir kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Evet, kuş uçmaz kervan geçmez dedikleri Kuzeyşehir’de koca bir şehir kuruluyor. Gerçekten yaşam kalitesi yüksek; çocuk dostu, kadın dostu, aile dostu, engelli dostu büyük bir şehir inşa ediliyor. Bunun en büyük örneklerinden biri de arkamızda gördüğünüz millet bahçemiz.

Bakın millet bahçemiz evlerin bittiği yerden başlıyor. Şu anda bir mescidimiz var. Beraberinde millet kıraathanemiz var. Altyapısı çalışmaya başladı. Kuşbakışı bakıldığında burası sonuna kadar devam ediyor, yüz otuz bin metrekare büyüklüğünde. Burada bir çocuğun şehre hiç gitmeye ihtiyaç hissetmeden bütün ihtiyaçlarını karşılaması mümkün olacak. O çocuğa eğlence lazım, spor lazım, eğlenerek öğrenmesi lazım. Hepsini karşılayacak çocuk dostu bir millet bahçesi yapıyoruz. Yeni kütüphanesinden tutup, çocukların gelip bir ağacın altında oturup muhabbet edeceği, sahne yapacağı alanlar oluşturuluyor.”

Başkan Şahin, konuşmasının devamında, “Bu proje bittiğinde Kuzeyşehir’de hiçbir genç, hiçbir aile merkeze gitmeye gerek duymayacak. İhtiyaç duyduğu her şey burada olacak. İnsan dostu, aile dostu, genç dostu, engelli dostu bir millet bahçesini Kuzeyşehir’imize kazandırmış olacağız. Bittiğinde burası çok güzel bir yaşam alanına dönüşecek. Hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.