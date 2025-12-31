Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Anadolu Lisesi'nde öğrenci güvenliği için okul servisleri denetlenirken, mevzuata uygunluk ve güvenlik tedbirleri de mercek altına alındı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Güzelyalı Anadolu Lisesi'nde öğrenci güvenliğinin sağlanmasına yönelik servis araçları denetimi gerçekleştirildi.

Denetime Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nadir Kızılay, Bölüm Şefi Hakan Doker ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Yapılan kontrollerde servis araçlarının mevzuata uygunluğu, sürücü belgeleri, araçların teknik durumu ile öğrenci taşımacılığına ilişkin güvenlik önlemleri incelendi. Ayrıca okul çevresinde mevcut ve planlanan güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla servis denetimlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.