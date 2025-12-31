Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile satılık taşınmaz ilanları doğrulama olmadan yayımlanamayacak. Sektör temsilcileri, yapay fiyat balonunun sona ereceğini belirtiyor. Ankara'da yaklaşık 8 bin 500 olan emlak ofisi sayısının bu düzenleme ile yüzde 40 oranında azalabilecek.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul piyasasında uzun süredir tartışma konusu olan sahte ve suni ilanlara karşı önemli bir düzenlemeye imza attı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre, seri ilan sitelerinde yayımlanan tüm satılık konut ve arsa ilanları için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilecek.

Yeni uygulamayla birlikte, satılık taşınmaz ilanları yalnızca mülk sahibi ya da yetkilendirilmiş kişiler tarafından doğrulandıktan sonra yayımlanabilecek. Düzenleme ile piyasada fiyat algısını bozan sahte, mükerrer ve manipülatif ilanların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara merkezli Gayrimenkul PR yetkilileri, EİDS'nin konut piyasasında yapay fiyat balonunu ortadan kaldıracağını ifade etti.

Açıklamada, 'Sahte ve suni ilan girişleri engellendiğinde, piyasa ilk kez gerçek arz-talep dengesiyle çalışacak. Bugüne kadar birçok ilan, satılmış fiyat algısı oluşturarak konut ve arsa fiyatlarını yapay biçimde yukarı çekti. Otomotiv sektöründe benzer bir uygulama sonrası fiyat balonu kısa sürede patladı. Gayrimenkulde de benzer bir sürecin yaşanması kaçınılmaz' denildi.

Piyasada varmış gibi görünen ancak gerçekte satışı mümkün olmayan ya da hiç var olmayan taşınmaz ilanlarının EİDS ile ortadan kalkacağı, bunun da orta vadede konut fiyatlarını dengeleyeceği vurgulanırken, yeni sistemle birlikte alıcı güveninin yeniden tesis edileceği ve nitelikli emlak ofislerinin piyasada kalıcı olacağı ifade edildi.