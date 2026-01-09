Mudanya Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Cumhuriyet Galerisi'ndeki 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Fotoğraf Sergisi'ni görme engelliler için sesli betimleme ve Braille ile yeniden düzenledi. Sergi, 15 Ocak'ta ziyarete açılacak.

BURSA (İGFA) - Mudanya'da sanat, her birey için erişilebilir hale getiriliyor. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Mudanya Belediyesi Cumhuriyet Galerisi'nde yer alan 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Fotoğraf Sergisi', görme engelli ziyaretçiler için özel olarak düzenlendi.

Düzenleme ile sergideki fotoğraflar sesli betimlemelerle anlatılırken, metinler ve açıklamalar Braille alfabesiyle de sunuldu.

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sanatın herkes için erişilebilir olması en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, 'Bu uygulamayla görme engelli vatandaşlarımız da kültürel mirası keşfetme şansına sahip olacak. Bu sayede görme engelli bireyler, sergide yer alan kültürel mirasın zenginliğini ve fotoğrafların detaylarını deneyimleme fırsatı bulacak' dedi.

Sergi, 15 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te ziyarete açılacak.