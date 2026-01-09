İnegöl Belediyesi'nin 'Sahnede Festival Var' sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlediği tiyatro festivali tüm hızıyla sürüyor. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunlarla İnegöl'de adeta tiyatro rüzgarları esiyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği tiyatro festivalinde perde açıldı, kültür sanat coşkusu adeta salonlardan taştı.

Tiyatro Festivali, coşkulu atmosferi ve zengin programıyla İnegöl'de kültür ve sanat dolu günler yaşatmaya devam ediyor. 'Sahnede Festival Var' sloganıyla düzenlenen ve 7'den 77'ye her yaştan bireye hitap eden gösterilerle İnegöl'ü sanatla buluşturan organizasyon, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. 5 gün boyunca toplam 10 tiyatro gösterisinin sahneleneceği festivalin ilk 3 günü büyük bir coşkuya sahne oldu.

İLK 3 GÜNDE MUHTEŞEM OYUNLAR, YOĞUN İLGİ

Salı günü startı verilen ve gündüzleri 4 çocuk oyunu, akşamları da 6 yetişkin oyununu İnegöllü vatandaşlarla buluşturan festivalin geride kalan 3 gününde sahnelenen oyunlar salonları doldururken, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Festivalin ilk gününden itibaren her yaştan izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuk oyunları minik tiyatro severlere keyifli anlar yaşatırken, yetişkin oyunları da güçlü hikâyeleri ve başarılı performanslarıyla büyük beğeni topladı. Sahne alan ekiplerin performansları uzun süre alkışlanırken, tiyatronun birleştirici gücü İnegöl'de bir kez daha hissedildi.

Salı akşamı Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Kahvede Şenlik Var' yetişkin tiyatro oyunu ile başlayan festival kapsamında Çarşamba günü Pandomim Sanatçısı İlker Kılıçer tarafından sahnelenen 'Mimdo'nun Aradığı' çocuk oyunu minik sanatseverlerle buluştu.

Çarşamba akşamı da Ayvalık Belediye Tiyatrosu tarafından 'Hatırla Ey Peri' yetişkin tiyatro oyunu sahnelendi. Perşembe günü gündüz Do Sanat tarafından sunulan 'Ağustos Böceğinin Gerçek Hikayesi' çocuk oyunu, akşam ise sanatçı Gökhan Yılmazer tarafından sahnelenen 'Naif Bey ve Yaveri' yetişkin tiyatro oyunu izleyici ile buluştu. Festivalin ilk 3 gününde sahnelenen oyunlar izleyicilerden tam not alırken, kalan günlerde de İnegöllüleri tiyatro dolu akşamlar bekliyor.

TİYATRO FESTİVALİ 2 GÜN DAHA SÜRECEK

İnegöl Belediyesi Tiyatro Festivali kapsamında Cuma ve Cumartesi günleri de toplamda 5 ayrı gösteri ilçe halkıyla buluşacak. 09 Ocak Cuma günü 14.00'da İnegöl Kent Müzesi Salonunda 'Maviş Baba Kelebek Avcısı' çocuk oyunu, Aydın Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek. Akşam 20.00'da da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde 'Komşu Köyün Delisi' yetişkin tiyatro oyunu İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından izleyicinin beğenisine sunulacak.

Festivalin final günü olan 10 Ocak Cumartesi günü ise 1 çocuk oyunu ve 2 yetişkin tiyatro gösterisi olmak üzere 3 farklı program olacak. 14.00'da İnegöl Kent Müzesi Salonunda 'Parlayan Kelebekler' çocuk oyunu, Aliağa Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenecek. 17.00'da yine Kent Müzesi Salonunda 'Antigone' yetişkin tiyatro oyunu Karma Sahne ekibi tarafından sahnelenecek.

Akşam 20.00'da da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının sahneye taşıyacağı 'Aradığın Seni Arayandır' yetişkin tiyatro oyunu ile festivalin finali yapılmış olacak.