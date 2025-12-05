İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, profesyonel futbol maçlarına ilişkin yasa dışı bahis ve maç sonucu etkileme iddiaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda Bahis Soruşturmaları' kapsamında ikinci dalga operasyonu başlattı. MASAK verileri ve yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen bilgiler ışığında yürütülen soruşturmada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13 Kasım 2025 tarihli toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan futbolcular ile ilgili analizler sonucu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmasına karar verildi.

Operasyon kapsamında; kendi takımlarının maçlarına bahis oynadığı tespit edilen 27 futbolcu, aralarında Galatasaray'dan Metehan Baltacı'nın da bulunduğu, başkası üzerinden yasa dışı bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024 tarihli Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle 5 kişi (Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör), 24 Aralık 2023 tarihli Ümraniyespor-Giresunspor maçına müdahale teşebbüsünde bulunan 6 kişi, şüpheli finansal hareketleri tespit edilen Adanademirspor eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile eski üst klasman hakemi Zorbay Küçük dahil 7 kişi hakkında İstanbul ve 16 farklı ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.

İşlemler kapsamında yakalama, arama ve el koyma faaliyetleri başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre şu ana kadar toplam 35 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildiği ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma titizlikle sürdürülüyor.