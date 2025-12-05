Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi, bilim insanları ve dalış gözlemleriyle deniz ekosisteminin hızla iyileştiğini ortaya koydu. Proje, diğer körfezler için de örnek teşkil ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi, Dip Çamuru Temizliği Projesi ile yeniden nefes alıyor. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Marmara Yeniden: Körfez Dip Çamur Temizliği' panelinde, bilim insanları ve uzmanlar projenin ekosistem üzerindeki olumlu etkilerini aktardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez'deki değişimin gözle görülür olduğunu belirterek, projenin popülist kaygılardan uzak, bilimsel temellerle yürütüldüğünü söyledi. Başkan Büyükakın, 'Marmara Denizi ölmesin diye bir şeyler yapmak zorundayız. Çamuru temizlemezsek balıkların yaşaması mümkün değil. Projenin hayata geçirilmesi radikal ve zor bir karardı ama bunu başardık' dedi.

UZMANLAR İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI

Panelde, Prof. Dr. Mustafa Sarı moderatörlüğünde, Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyay, Dr. Kağan Özdemir ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Devrim Cenk Ulusoy projenin ekolojik etkilerini değerlendirdi.

Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyay, Körfez'in kendini toparlamaya başladığını, ekosistemin yavaş ama istikrarlı bir şekilde iyileştiğini vurgularken, Prof. Dr. Mustafa Sarı, dalış sırasında pisi balığı gözlemlediklerini ve çevrede yeterli besin türlerinin oluştuğunu aktardı. Dr. Kağan Özdemir, İzmir Körfezi örneğini vererek, deniz kirliliği ile mücadelede altyapı iyileştirmelerinin önemine dikkati çekti. Devrim Cenk Ulusoy ise temizlik sonrası suyun berraklaştığını ve dalış deneyiminin olumlu yönde değiştiğini dile getirdi.

İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği, 468 hektarlık alanda 3,8 milyon metreküp çamurun çıkarılmasını hedeflediği kaydedildi.

Bugüne kadar 189 hektarlık alanda yaklaşık 1,715 milyon metreküp çamur denizden uzaklaştırılırken, karada yapılan susuzlaştırma çalışmaları kapsamında 1.687 geotekstil tüp kullanıldı. Projeye TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi gibi kurumların destek verdiği çalışmalar kapsamında; deniz suyu kalitesi ve 12 dere sürekli izlendiği, temizlenen alanlarda su kalitesi ve biyoçeşitlilik takip edildiği, dereler için dijital ikiz modelleri oluşturulduğu ve yapay resiflerin ekosistem üzerindeki etkileri bilimsel olarak raporlandığı kaydedildi.

Başkan Büyükakın, projenin diğer körfezlerde de örnek teşkil etmeye başladığını ve 2026'da Türkiye'de düzenlenecek COP Zirvesi'nde önemli bir başlık olarak ele alınacağını vurguladı.