Ticaret Bakanlığı'nın önerisiyle hazırlanan '4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, gümrük muafiyetlerini genişleterek hava taşıtlarının motorlarını da kapsama aldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin dış ticaret ve havacılık sektöründe önemli bir güncelleme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren düzenleme, 29 Eylül 2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nı değiştirerek gümrük prosedürlerini modernize edildi.

Buna göre mevcut yönetmeliğin iki kritik maddesi revize edildi.

19. madde değişikliği ile gümrük muafiyeti kapsamındaki 'deniz, hava ve demiryolu taşıtlarına' ibaresi, 'deniz, hava, demiryolu taşıtları ile hava taşıtlarının motorlarına' şeklinde genişletildi. Bu, uçak ve hava araçlarının motorlarının da muafiyetten yararlanmasını sağlayarak havacılık sanayii için maliyet avantajı oluşturması hedeflendi.