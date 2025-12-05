Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonla 1 şüpheliyi yakaladı.

Bursa Büyükşehir'den Mudanya sahiline 'değer' proje
Bursa Büyükşehir'den Mudanya sahiline 'değer' proje
İçeriği Görüntüle

ADIYAMAN (İGFA) - Jandarma ekipleri, Adıyaman'a kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı yönünde elde edilen bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan takip ve analizler sonucunda şüpheli ve kullandığı araç tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 340 paket kaçak sigara ve 30 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: RSS