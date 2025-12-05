Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonla 1 şüpheliyi yakaladı.
ADIYAMAN (İGFA) - Jandarma ekipleri, Adıyaman'a kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı yönünde elde edilen bilgiler üzerine çalışma başlattı.
Yapılan takip ve analizler sonucunda şüpheli ve kullandığı araç tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada 340 paket kaçak sigara ve 30 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: RSS