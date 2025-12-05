Bunlar da ilginizi çekebilir

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

