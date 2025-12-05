Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlediği operasyonlarda 1 şahsı yakaladı.

Jandarma'dan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu! 123 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi
ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

