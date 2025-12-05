Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu'da hayata geçirdiği yol yatırımlarıyla yılların özlemine son veren Büyükşehir Belediyesi, Ulubey Kızılen-Çubuklu grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

ORDU (İGFA) - Kızılen ve Çubuklu mahallelerinin yanı sıra Şahinkaya, Şekeroluk, Gölköy Damarlı Mahallerine de konforlu ulaşım imkanı sağlayacak olan grup yolunda sürdürülen çalışmalar mahalle halkının yıllar süren özlemine son vererek yüzleri güldürdü.

'HAYALİNİ KURDUĞUMUZ HİZMET GERÇEK OLDU'

Çalışmaların tamamlanmasıyla mevcut hali bozuk olan, toz ve çamur nedeniyle vatandaşları mağdur eden grup yolundaki çalışmalar heyecan uyandırıyor.

Ulubey Çubuklu Mahallesi Muhtarı Recep Uğur ve vatandaşlar yıllardır özlemle bekledikleri hizmete kavuşuyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

'Özlemini çektiğimiz, hayalini kurduğumuz hizmet gerçek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın gelmesiyle dert yolu, çile yolu dediğimiz yolumuz, insanların emniyetle gideceği konforlu bir yol haline geldi. Başkanımıza ve ekibine gönülden binlerce kez teşekkür ediyorum. Tozlu, topraklı yollardan bizleri kurtardığı için Allah ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin.'