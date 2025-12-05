Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yeni nesil enerji gemisinin filoya katıldığını duyurdu. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip ülke konumuna yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji keşif ve üretim kapasitesini güçlendirecek yeni nesil geminin hizmete girdiğini açıkladı. Bakan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, geminin enerji filomuzdaki 6'ncı gemi olduğunu belirtti.

Bakan Bayraktar paylaşımında, 'Yüksek teknolojiye sahip yeni nesil gemimizin katılımıyla 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisinden oluşan dev bir güce ulaştık. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip ülke konumuna yükseldi' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1996822285118763076

Derin denizlerdeki keşif ve üretim kapasitesini zirveye taşıyacak bu filoyla Mavi Vatan ve ötesinde yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, bu güçlü filoyla enerjide tam bağımsızlık hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirtti.