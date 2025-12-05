İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para sistemleri üzerinden aklandığı tespit edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş.'ye yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK ekiplerince yürütüldü.

Operasyon kapsamında, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden yurt içi ve yurt dışı şirketler aracılığıyla aklandığı belirlendi. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şirketin toplam 123 milyar 534 milyon TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla şüphelilere ve şirkete ait tüm banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca, 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut ve 3 arsa dahil olmak üzere çok sayıda taşınır ve taşınmaz malvarlığına el koyma tedbiri uygulandı.

Soruşturma geniş kapsamlı sürdürülüyor.