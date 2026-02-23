Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya ilçesinde düzenlediği iftar programında yüzlerce kişiyle birlikte orucunu açan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Halkımızla kol kola olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok. Hem hizmet edeceğiz hem de hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu kentin dört bir yanında yaşatmayı sürdürürken, ilçelerde düzenlenen geleneksel iftar programları Mudanya ile devam etti.

Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki Emir Ali Usta Güzelyalı Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Altunsoy, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve Mudanyalılar katıldı. Mudanyalılar tarafından samimi bir şekilde karşılanan Başkan Mustafa Bozbey, vatandaşlarla sohbet edip görüş ve düşüncelerini dinledi. Akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

'PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA RUHUNU GELİŞTİRİYORUZ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayında binlerce insanı aynı sofra etrafında buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kentin dört bir tarafında iftar sofraları kurarak ve iftariyelikler dağıtarak vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, 'Paylaşma ve dayanışma ruhunu geliştiriyoruz. Halkımızla kol kola olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Hem hizmet edeceğiz hem de hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Bursa'nın farkını ortaya koyacağız. Allah hepimizi sağlıklı bir şekilde bayrama da ulaştırsın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum' dedi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, aynı sofrada buluşmanın toplumsal bağları güçlendirdiğini söyleyerek katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, iftar programının ardından Feribot Taksi Durağını, Güzelyalı Minibüsçüler Kooperatifini ve Mudanya Taksi Durağını ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Daha sonra Mudanya Güzelyalı Artvinliler Derneği ile Mudanya Dağ-Der Derneği'ni de ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, ortak akılla hayata geçirilebilecek projeleri konuştu.

Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazının ardından Tekke-i Cedid Cami'nde (Merkez Eski Hal Cami) vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.