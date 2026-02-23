İzmir Bornova'daki özel çocuklar Bornova Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte Sünger Bob filmini izleyerek sinema keyfi yaşadı; çocuklara meyve suyu ve patlamış mısır ikram edildi.

İZMİR (İGFA) - Etkinlikten büyük mutluluk duyan çocuklar belediyeye teşekkür ederken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, özel çocukların sosyal hayata katılımını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bornova Belediyesi'nin organizasyonuyla Bornova'daki özel çocuklar keyifli bir sinema etkinliğinde bir araya geldi. Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı'nda eğitim gören öğrenciler, animasyon dünyasının sevilen yapımı The SpongeBob SquarePants Movie (Sünger Bob) filmini izleyerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Film boyunca salonu dolduran neşeli kahkahalar, etkinliğin amacına ulaştığını gösterdi. Çocuklara meyve suyu ve patlamış mısır ikram edilerek sinema keyfi tamamlandı.

SOSYAL HAYATA KATILIMI DESTEKLEYEN ETKİNLİK

Bornova Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlediği etkinlik, özel çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını artırmayı hedefledi. Hem öğrenciler hem de öğretmenleri organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çocuklar, keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

BAŞKAN EŞKİ: 'ÇOCUKLARIMIZIN MUTLU OLMASI HER ŞEYDEN KIYMETLİ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikle ilgili olarak 'Özel çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim için her şeyden kıymetli. Onların sosyal hayatta daha görünür ve aktif bireyler olmaları için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.' diye konuştu.