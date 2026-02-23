ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Şubat 2026 Pazartesi gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak öngörülürken; Kayseri, Niğde, Bingöl, Iğdır ve Antalya'nın iç kesimlerinde de yağış görülecek.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapılırken, doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatıda 3 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğuda ise 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın ise genellikle kuzey yönlerden, Marmara'da zamanla güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Yetkililer, vatandaşların ve özellikle dağlık alanlarda bulunanların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.