Artvin Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine atanan Murat Keskin görevine başladı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valiliği'nde İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine uzun yıllar İçişleri Bakanlığı emrinde görev yapan Artvin Borçka doğumlu Murat Keskin atandı.

Göreve başlayan Murat Keskin'i makamında kabul eden Vali Turan Ergün ise, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarı ve kolaylıklar diledi.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün kamu ile kurumlar arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Murat Keskin, basın mensuplarıyla iş birliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

MURAT KESKİN KİMDİR?

1981 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Borçka'da tamamladı. Sınıf öğretmenliği ve inşaat mühendisliğini bitirdi. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Borçka Belediye Başkan aday adayı oldu. Borçka'da 5 yıl vekil-ücretli öğretmenlikler, 15 yıl polis memurluğu, kaymakam korumalıkları, özel kalem ve protokol sorumlulukları, Hakkari- Çukurca Kayyum Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve 2 kız babasıdır.