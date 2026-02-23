“Gelenekten Geleceğe” prensibiyle hizmet üreten, geleneksel değerleri geleceğe taşıyan Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan’ın olmazsa olmazları arasında bulunan Tekne Orucu, Karagöz – Hacivat gibi geleneksel etkinlikleri çocuklarla buluşturuyor.

Ramazan’ı çocuklara sevdirmek, Eyüpsultan Ramazanlarıyla ilgili unutulmaz anılar yaşatmak için Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler 15 Mart Pazar gününe tarihine kadar devam edecek.

DUALAR EDEREK ORUÇLARINI AÇTILAR

Bu etkinliklerden biri olan ve Sultan Reşat Türbesi önünde Bahariye Caddesi üzerinde kurulan çadırda düzenlenen Tekne Orucu etkinliğinde çocuklara önce yüz boyama yapıldı. Ayrıca balonlarla yapılan çeşitli hayvan figürleri de hediye edildi.

Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneği olan Tekne Orucu ile sahura kalkan ve öğlene kadar bir şey yemeyen çocuklar, Eyüpsultan Belediyesi’nin kendileri için hazırlanan iftar sofrasında bir araya geldiler. Çocuklar sofrada iftara az bir süre kala dualar ettiler, Ramazan ile ilgili maniler okudular. Öğle ezanını okunmasının ardından ise hep birlikte oruçları açtılar.

SAHNE GÖSTERİLERİYLE EĞLENCELİ ANLAR YAŞADILAR

Tekne Orucu etkinliği sonrasında yine çocuklar için düzenlenen Çocuk Sahne Gösterileri etkinliğine geçildi. Bu etkinlik sırasında da çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlar yapıldı.

TEKNE ORUCU PROGRAMI VE ÇOCUK SAHNE GÖSTERİLERİ HAFTA SONLARI DÜZENLENİYOR

5–13 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen Tekne Orucu Programı, Ramazan ayı boyunca her hafta sonu 13.00–14.00 saatleri arasında, Çocuk Sahne Gösterileri ise yine her hafta sonu 14:00 – 16:00 saatleri arasında yapılacak.