İstanbul Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik kapsamlı denetim çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Ruhsat, iş yeri düzeni ve hijyen kriterlerini kapsayan denetimlerle hem vatandaşların sağlığı korunuyor hem de işletmelerin mevzuata uygun şekilde hizmet vermesi sağlanıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren restoran, fırın ve kafelere yönelik rutin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet almasını amaçlayan çalışmalar kapsamında iş yerleri titizlikle inceleniyor.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin ruhsat belgeleri, iş yeri açma ve çalışma koşulları ile hijyen standartları kontrol ediliyor.

Özellikle mutfak alanlarının temizliği, gıda saklama koşulları, çalışan personelin hijyen kurallarına uygunluğu ve işletme düzeni detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelere teşekkür edilirken, eksiklik tespit edilen iş yerlerine gerekli uyarılar yapılarak mevzuat çerçevesinde işlem uygulanıyor. Halk sağlığının korunmasının öncelikli olduğu denetimler belirli periyotlarla ve şikâyetlere bağlı olarak aralıksız devam edecek.