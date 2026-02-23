Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla Ramazan ayı boyunca sürdüreceği kırmızı et satışı uygulaması Başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

ANKARA (İGFA) - Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından yerli üreticilerden temin edilen yüzde 100 yerli besi et ürünleri; 9 Başkent Market ve 3 Başkent Mobil Market aracılığıyla vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Uygulama kapsamında Ramazan boyunca dana sucuk, kıyma, kuşbaşı, yemeklik-haşlamalık et ürünleri Ankara'nın merkez ve çevre ilçelerinde satışa sunulacak.

7 BİN 969 KİLOGRAM KIRMIZI ET SOFRALARA ULAŞTI

Et satışı; Başkent Mobil Marketler aracılığıyla Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı, Evren, Balâ ve Şereflikoçhisar'da gerçekleştirilirken; GİMAT, Batıkent, Sıhhiye, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut, Mamak, Şafaktepe ve Ulus Hali Başkent Market şubeleri ile Gökkuşağı Fabrika Satış Mağazası'nda da devam ediyor.

Uygulamanın ilk iki gününde toplam 7 bin 969 kilogram et satıldı. Marketler Ramazan süresince 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

VETERİNER HEKİM KONTROLÜNDEN GEÇEREK SATIŞA SUNULUYOR

Yüzde 100 yerli besi hayvanlardan elde edilen etler, Ankara'daki kesimhanelerde veteriner hekim kontrolünde kesilerek antemortem ve postmortem muayenelerden geçiriliyor. Tüm kontrolleri tamamlanan ürünler, hijyenik koşullarda Başkent Market raflarında satışa sunuluyor.