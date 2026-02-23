Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavisi tamamlanan ve yeniden görevine dönen Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ramazan’ın üçüncü akşamı orucunu Belediyenin kurduğu iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte açtı.



Başkan Fuat Köse, çok sayıda vatandaşın bir araya geldiği iftar sofrasında Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, masalara gidip vatandaşlarla selamlaştı.

Köse: “Orucumu sizlerle birlikte açmaktan ve aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu iftar soframız Ramazan ayı boyunca işten çıkıp evine yetişemeyen, ihtiyacı olan veya Ramazan’ın manevi atmosferini daha iyi hissetmek için yüzlerce kişiyle aynı ortamda olmak isteyen herkese açıktır. İftar soframız her akşam belediyemizin imkanları ve şehrimizin hayırsever kişilerinin desteğiyle kuruluyor. Yemeklerimiz ise kurulu bulunan aşevimiz ile mobil aşevimizde personellerimiz tarafından pişiriliyor. Hayırsever abilerimize, kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum, hayırları kabul olsun diyorum” dedi.



İftar etkinliğine katılan vatandaşlar ise, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'ye geçmiş olsun dileklerini iletip, organizasyon için teşekkür etti.

Başkan Köse, iftar sonrasında ise bazı işletmelere uğrayarak, vatandaşlarla birlikte sıcak çayını yudumlayıp sohbet etti.