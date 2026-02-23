Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kadın emeğini desteklemek ve görünür kılmak amacıyla düzenlediği 'Meydan Kadınların Dayanışma Pazarı', Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuyla birleşti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, her ayın üçüncü pazar günü düzenlediği 'Meydan Kadınların' etkinliğini bu kez Merinos Parkı'nda gerçekleştirdi.

Dernek ve kooperatiflerin katılımıyla hazırlanan programa, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Üreten kadınların el emeği ürünleri, gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Alanda düzenlenen sosyal etkinliklerle birlikte Ramazan ayında da birlik ve beraberlik ruhu pekiştirildi.

Program sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından mini bir konser verildi.

Etkinlikte yer alan dernek ve kooperatif temsilcileri, kadın emeğine verdiği desteklerden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.