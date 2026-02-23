Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan, koleksiyoner Ertan Söylemez'in eserlerinden oluşan 'Anadolu Seccadeleri: Kilimlerle Dokunan Hikâyeler' sergisi ziyarete açıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Kültür ve geleneklerin motif motif, renk renk atkı ipleriyle işlendiği, Çatalhöyük'ten günümüze Anadolu insanının varoluş hikâyesini anlatan kilimlerin yer aldığı sergi, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 30 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçiler, kilim sanatında özel bir işlevi bulunan, 57 eserden oluşan ve geleneksel işlemelerle bezenmiş seccadeleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Sergi aynı zamanda, kilim ve seccadenin tarihsel serüvenini, geçirdiği değişimleri ve üzerlerinde yer alan hayvansal, bitkisel, geometrik, karışık ve sembolik motiflerin anlamlarını öğrenme imkânı sunuyor.

ŞAHİN: HER BİR KİLİMDE BİR HAYAT HİKÂYESİ VAR

Sergiyi gezen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vefat eden koleksiyoner Ertan Söylemez'i rahmetle anarak, ailesine özel teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

'On bir ayın sultanı Ramazan'ı her yönüyle dolu dolu yaşamak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığımız çok özel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu çalışmalardan biri de rahmetli Ertan Söylemez ağabeyimizin kıymetli kilim koleksiyonu. Hayattayken, böyle bir koleksiyona sahip olduğunu ve bunu Gaziantep'te sergilemek istediğini dile getiriyordu. Hazırlıklar sürerken kendisini kaybettik. Her bir kilimde, her bir mihrapta bir hayat hikâyesi var.'

'BEN ÇOK BEĞENDİM, BÜYÜK BİR İLHAM ALDIM'

Açıklamasında Gazianteplileri sergiyi gezmeye davet eden Başkan Fatma Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

'Buradaki bu eşsiz güzelliği herkesin gelip görmesini istiyorum. Her bir kilimde kök boyanın derinliğini, hikâyesini; hayat ağacını, eli belindeyi, akrep motifinin ne anlama geldiğini yerinde görmek mümkün. Bu sergi, bizim nasıl büyük bir millet olduğumuzun ve kültürel dokumuzu geçmişten geleceğe taşımak için nasıl büyük bir gayret gösterdiğimizin en somut göstergesi. Bunlar bize miras. Tüm hemşerilerimizi, Kahraman Emmioğlu adına yaşattığımız bu kültür sarayında yer alan bu özel sergiyi gezmeye davet ediyorum. Ben çok beğendim, gerçekten büyük bir ilham aldım.'