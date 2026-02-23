Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da misafir edilen Gazzeli ailelerle iftar sofrasında bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya'da misafir edilen Gazzeli ailelere yönelik düzenlenen iftar programı Akyokuş Kasrı'nda gerçekleşti.

Ramazan ayının manevi coşkusu içerisinde gerçekleşen programda Başkan Altay, Gazzeli ailelerle sohbet ederek özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

İftar programında birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Altay, 'İnşallah burada güzel günleriniz geçer. Birlikte iyi ilişkiler kurarız. Konya, bizi tercih ettiğiniz için çok mutlu. Sizlerin burada olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz ama bir taraftan da inşallah bu Gazze'den uzaktaki son iftarınız olsun diye dua ediyoruz. İnşallah yaşanan tüm acılar sona ersin, bir an önce memleketlerinize dönün, oradaki kardeşlerinizle huzur içerisinde Ramazan'ı idrak edin; bu sofraları Gazze'de kuralım, biz de size misafir olalım istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere dua etmeyi unutmayın. Buradaki süreciniz Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat takip ediliyor. İlk günden itibaren Gazze'de barışın inşası için çok büyük gayret sarf ediyor, inşallah o günleri de hep birlikte görelim diye dua ediyorum. Gazze'deki iftarda buluşmak üzere inşallah' ifadelerini kullandı.

Programda Gazzeli aileler de kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Altay'a ve Konyalılara teşekkür etti.