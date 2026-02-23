İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, genç müzisyenler arasında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlattığı ücretsiz müzik stüdyosu hizmeti 'Stüdyo Kültürpark', açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Stüdyo Kültürpark adıyla 2025 yılının aralık ayında hizmete açtığı ücretsiz müzik kayıt stüdyosu, kentte önemli bir açığı kapattı. Profesyonel ekipmanlara erişimi kısıtlı gençler, hayallerine bir adım daha yaklaştı. Kayıt stüdyosu sadece gençlere hizmet vermekle de kalmıyor, her yaştan yurttaşa kapılarını açıyor.

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda faaliyet gösteren merkeze gelerek bağlamasıyla kayıt yapan ve çok uzun süredir müzikle uğraştığını belirten Deniz Çetin, 'Muazzam bir ortam. Müzikle uğraşan ve ekipman sıkıntısı yaşayan insanlar var. Bu hizmeti belediyenin vermesi güzel. Cemil Başkan önce Karşıyaka'da bu projeyi hayata geçirmiş. Çok iyi bir uygulama. Böyle yaşama dokunan hizmetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün bir stüdyoya girsem kayıt yapmak istesem o maliyeti göze almam lazım. Yol, köprü yapılıyor zaten ama sanatla uğraşan insanların hayatının kolaylaştırılması güzel. Böyle bir yerin varlığı için belediye başkanına teşekkür ediyorum. Genel teamüllerin dışında düşünebilmek önemli. Bu merkezden daha çok insanın haberdar olması gerekiyor' dedi.

'BU HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUM'

Rap müzik dalında eser üreten Efe Darıcıoğlu evinde kurduğu stüdyonun ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan merkeze geldiğini belirtti. Darıcıoğlu, 'İlk defa geldim. Çok beklentim yoktu ama buradaki personel benimle çok ilgilendi. Ne yapmam gerektiğini tek tek söylediler ve ortaya bence güzel bir iş çıktı. Bir İzmirli olarak böyle bir hizmetin var olmasını çok iyi buluyorum. Hem hobim hem de belki geleceğimi şekillendirecek bir alan. Çok mutluyum. Buraya ilk geldiğimde içerideki ses yalıtımının çok iyi olduğunu gördüm. Ekipmanların yeterliliğinden ve personelin teknik bilgisinden memnunum' ifadelerini kullandı.

Gençler, piyasada yüksek maliyetler gerektiren profesyonel kayıt olanaklarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde ücretsiz olarak erişebiliyor.

Stüdyodan yararlanmak isteyen gençler https://studyokulturpark.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.