Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, belediye çalışanlarıyla Mütareke Meydanı'nda bir araya gelerek yeni yılı karşıladı. Başkan Dalgıç, '2026'ya aynı cesaret ve enerjiyle çalışarak gireceğiz' dedi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, belediye ve iştiraklerinde görev yapan çalışanlarla yeni yılı birlikte karşıladı. Mütareke Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

Yoğun bir çalışma yılının geride bırakıldığını belirten Başkan Dalgıç, Mudanya'ya hizmet yolunda emek veren tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye çalışanlarının özverili çalışmalarına dikkat çeken Dalgıç, 'Mudanya bugün bir yıl öncesine göre daha ileri bir noktada. Hizmetler daha güçlü ve daha görünür. Yeni yılda da aynı cesaretle, aynı enerjiyle çalışmaya devam edeceğiz. Biz de sizlerin çalışma koşullarını iyileştirmek için üzerimize düşeni yapacağız' dedi.

Belediye çalışanlarına yapılan ikramların ardından dansçılar Hasan Kılınçer ve Gizem Çokberkit'in sahne aldığı performansla devam etti. Belediye personeli müzik eşliğinde dans ederek yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı.