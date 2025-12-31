İzmir'de Foça Belediyesi, yeni yıl öncesinde belediye personeliyle düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personelin yeni yılı tebrik edildi.

İZMİR (İGFA) - Birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı buluşmada, Foça'ya sunulan hizmetlerin arkasındaki emek ve özveriye dikkat çekildi. Program kapsamında, geride bırakılan yıl değerlendirilirken, yeni yıla dair iyi dilekler paylaşıldı.



Etkinlikte belediye personeliyle birlikte yeni yıl pastası kesildi. Pasta kesimi sırasında oluşan sıcak ve neşeli görüntüler, buluşmaya ayrı bir anlam kattı.



Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, belediye personelinin Foça'nın gelişimi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, tüm çalışanlara emekleri ve katkıları için teşekkür etti. Başkan Fıçı, yeni yılın belediye personeline ve ailelerine sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulundu.



Yeni yıl pastasının kesilmesi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla devam eden program, hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.