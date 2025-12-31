Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uludağ'a kendi aracıyla çıkacak sürücüler için kış lastiği ve zincir zorunluluğunu hatırlattı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uludağ'a özel araçlarıyla çıkış yapacak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir duyuru yaptı.

Yapılan açıklamada, bölgeye çıkacak tüm araçlarda kış lastiği bulunmasının zorunlu olduğunu vurgulanırken, sürücülerin araçlarında kar zinciri bulundurmaları ve gerektiğinde derhal takabilecek şekilde hazır olmaları gerektiği belirtildi. Belirtilen şartları taşımayan araçların Uludağ bölgesine girişine kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi.

Yetkililer, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanabilmesi için sürücülerin kurallara uymalarını istedi.