Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, Antalya kampının ardından Mersin’e dönerek yeni sezon hazırlıklarına başladı.MERSİN (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, Antalya’da gerçekleştirilen hazırlık kampının ardından kente döndü.

Yeni sezon hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu’nda Başantrenör Can Sevim yönetiminde devam eden Carettalar hırs ve azimleri ile göz dolduruyor.

Hazırlık kampının oldukça verimli geçtiğini söyleyen Başantrenör Can Sevim, oyuncuların yüzde 100 kapasite ile antrenmanlarda yer almalarını sağladıklarını aktardı.

Hazırlık kamplarının takımın kimyasının oluşturulmasının yanı sıra hem birliktelik hem de sistemin oturması açısından önem arz ettiğini vurgulayan Sevim, Antony Cowan Jr ve Jack White’ın gecikmeli de olsa takıma katılması ile daha fazla oyuncuyla antrenman yapma şansı yakaladıklarını dile getirdi.

Önümüzdeki günlerde tüm oyuncuların katılımı ile çok daha verimli antrenmanlar yapmayı planladıklarını belirten Sevim, takımının şu ana kadarki ilerlemesinden memnun olduğunu söyledi.