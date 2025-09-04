Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Mevlid Kandili dolayısıyla Hacıveyiszade Camii’nde düzenlenen kandil programında vatandaşlarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hacıveyiszade Camii’nde düzenlenen Mevlid Kandili programında vatandaşlarla bir araya gelerek onların kandil coşkusuna ortak oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı yatsı namazının ardından cemaatle sohbet ederek kandillerini tebrik etti.

Başkan Pekyatırmacı’ya Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: “Mevlid Kandili’nin bereketini hemşehrilerimizle paylaştık”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili’ne kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, “Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği bu mübarek gecelere kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Kandiller, sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren, manevi iklimiyle bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran çok özel geceler. Bunun için bizler de bu özel gecenin coşkusunu vatandaşlarımızla beraber yaşadık. Başta hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim, bizleri Efendimizin yolundan ayırmadan kardeşlik ve dayanışma içerisinde nice kandillere ulaştırsın” dedi.