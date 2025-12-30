Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadelede kararlı adımlar attığını belirterek, asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı çevrelerde Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristlere göz yumduğu yönünde yayılan iddiaların gerçekle bağdaşmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin hem yurt içinde hem sınır ötesinde hem de uluslararası alanda örgütle mücadelede en etkili ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü, örgütün propaganda, mali ve lojistik yapılanmalarına karşı etkin çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Merkez, ayrıca, vatandaşları korku ve paniğe sevk eden, devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda uyardı.