Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre bilincini küçük yaşta kazandırmak amacıyla başlattığı 'Minik Bahçıvanlar' projesiyle 16 ilçede 3 bin anaokulu öğrencisini doğayla buluşturdu. Minik ellerin ektiği her fidan, Sakarya'nın yeşil geleceğine umut oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen 'Minik Bahçıvanlar' projesi 16 ilçede başarıyla tamamlandı.

Anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen projede 3 bin minik bahçıvan ektikleri fidanlarla şehrin yeşil geleceğine umut oldular.

Son durakların Karapürçek ve Sapanca'nın olduğu projede, minik bahçıvanlar ekiplerin rehberliğinde keyifli ve öğretici bir gün geçirdi. Mevsimlik saksı çiçeklerini toprakla tanıştırıp,ilk can sularını veren minik bahçıvanlar doğayı korumanın önemini yaşayarak öğrendiler.

Projeyle ilgili Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 'Minik Bahçıvanlar projesiyle çocuklarımızın doğayı sevmesini, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Onların elleriyle ekilen her çiçek, Sakarya'nın geleceğine umut ve renk katıyor. Bu yıl 16 ilçede gerçekleştirdiğimiz programlarla 3 bin minik öğrencimize ulaştık. Bu tür projelerimiz önümüzdeki dönemde artarak devam edecek' ifadelerine yer verildi.