Kayseri Melikgazi'de vatandaşların kültürel ve sosyal hayatına renk katmak için nezih ve nitelikli sosyal tesisler yapmaya devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gülük Mahallesine yeni kazandırdıkları Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek kursları inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'nin yaşam kalitesini artıracak sosyal ve kültürel çalışmaların yapılacağı tesislerle hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok mahallede sosyal tesis yaparak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Gülük Mahallemizde büyük bir sosyal tesis ihtiyacı vardı. Yeni yaptığımız bu tesisimiz çok şık ve çok güzel bir tesis oldu. Tüm mesai arkadaşlarımızla, müdürlerimizle, öğretmenlerimizle birlikte burada güzel bir başlangıç yaptık. Henüz resmi açılışı yapılmamasına rağmen eğitimlerimize binin üzerinde kursiyer geliyor.

Burada Akıl Küpü Kütüphanemiz, kafeteryamız ve spor salonumuz var. Aynı zamanda Atölye Melikgazi var. Burada eğitimler veriyoruz. Ev tekstilinden, sepet örgücülüğüne kadar farklı alanlarda hanımlara bir terapi ve bir üretim merkezi oldu. İçerisi dolu dolu güzel, nezih bir sosyal tesisi ilçemize kazandırmış olduk. Şu anda bütün kurslarımız tam dolu. Ben ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah Melikgazi Belediyesi olarak sosyal tesislerimizi çok daha farklı yorumlayarak, vatandaşlarımızın bu şekilde daha yoğun kullanmasını sağlayacak çalışmalar yapacağız. Tüm mesai arkadaşlarıma ve emek verenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.' dedi.