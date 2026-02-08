ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde yerinden edilmiş sivilleri taşıyan bir araca Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından düzenlenen saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle karşıladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu saldırının çatışma ortamlarında sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğu belirtildi. Sivilleri hedef alan bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sivillere yönelik saldırıların güçlü bir şekilde kınandığı ifade edilerek, siviller için güvenli ve kesintisiz geçiş imkânlarının derhal sağlanması gerektiği kaydedildi. Ayrıca insani yardımların ihtiyaç sahiplerine engelsiz şekilde ulaştırılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. Türkiye, Sudan'daki tüm taraflara uluslararası hukuk ve insancıl yükümlülüklere riayet etme çağrısını yineleyerek, sivillerin korunmasına yönelik sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.