Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Ramazan ayı öncesinde il genelindeki fırınlarda denetimlerini artırdı. Hijyen ve kurallara uymayan işletmelere işlem uygulanırken, eksiklerini gidermeyen bazı fırınlar kapatıldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe Belediyeleri ile koordineli olarak tüm il genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında fırınlar mercek altına alındı. Yapılan kontrollerde hijyen, temizlik ve mevzuata uygunluk kriterleri titizlikle incelendi. Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli idari işlemler uygulanırken, hijyen ve temizlik eksiklikleri bulunan fırınlar tutanak altına alınarak uyarıldı. Daha önce uyarılmasına rağmen eksiklerini gidermeyen işletmelerin ise faaliyetlerine son verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bilgihan Hasturan, Ramazan öncesinde denetimlerin daha da kapsamlı hale getirileceğini belirterek şunları söyledi: 'Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizle koordineli bir şekilde Ramazan ayı öncesinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Manisa merkezden 25-30 kilometre uzaklıktaki ve tüm ilçeler dahil olmak üzere bütün fırınlara girerek kontrollerimizi gerçekleştireceğiz. Amacımız Manisa halkına daha sağlıklı ekmek ve pide yedirmek. Hijyen açısından uygunsuz olan işletmeleri tespit ettiğimiz anda, tereddüt etmeden faaliyetlerine son vereceğiz. Bu tür işletmelerin Manisa'da bulunmasını istemiyoruz.'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Personelleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini Ramazan ayı boyunca da aralıksız devam edecek.