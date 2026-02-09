HEGEM Vakfı ile Küresel Gazeteciler Konseyi'nin paydaş olduğu, şiddetle mücadelede somut adımlar atılmasını hedefleyen 'İnsan Hakları, Şiddet Önleme ve Sosyal Arabuluculuk Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Projesi 2023-2034' kapsamında pilot çalışmalar 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, sosyal arabuluculuk hizmetlerinin bakanlık alanlarında yaygınlaştırılmasına yönelik önemli kararlar alındı. Toplantıya HEGEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, HEGEM Vakfı Kurucusu ve Genel Başkanı Adem Solak, TBMM Akran Zorbalığı Komisyonu Başkanı Yıldız Konal Süslü, İçişleri Bakanlığı Muhtarlardan Sorumlu Daire Başkanı Suna Üstüner, HEGEM Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Keskin ve Bağımsız Arabulucular Derneği Kurucusu Dursun Yassıkaya'nın da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Toplantıda, TBMM Akran Zorbalığı Komisyonu raporu doğrultusunda okul merkezli arabuluculuk modelinin eğitim-öğretim alanlarında hayata geçirilmesi, aile eksenli arabuluculuk, iş hayatında sosyal arabuluculuk ve kampüs arabuluculuğu modellerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. İl ve ilçelerin sosyolojik yapıları ile ihtiyaçlarına göre şekillendirilen yeminli sosyal arabuluculuk merkezlerinin kurulumu sürüyor.



İstanbul Bağcılar'da kurulan yeminli sosyal arabuluculuk merkezinin başkanlığına Abdullah Uçgun getirilirken, hizmetlerin kaymakamlık binasında ayrılan arabuluculuk ofisinde yürütülmesi planlandı. İlçede 250'den fazla kişi sertifika programından mezun oldu.

Ankara'da ise Küresel Gazeteciler Konseyi hizmet alanında kurulan merkez, Türkiye genelindeki sosyal arabuluculuk merkezlerinin üst koordinasyonunu sağlayacak şekilde yapılandırıldı. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in projeye ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım ve medya desteği verdiği belirtildi.

Kayseri'de Üstün Tuncer, Çorum'da Hacı Odabaş başkanlığında merkezler faaliyete geçerken, İzmir'de ilk merkez Mustafa Tamer Vakfı bünyesinde kuruldu. Merkezin başkanlığını Doç. Dr. Mustafa Tamer üstlendi.

Kurumsal uygulama örneklerinden biri de Dicle Üniversitesi'nde hayata geçirildi. Üniversite senatosu kararıyla kurulan Sosyal Arabuluculuk Koordinatörlüğü aracılığıyla anlaşmazlıklar öncelikle arabuluculuk yöntemiyle ele alındı. Bir yıllık uygulama sonucunda idari soruşturma oranlarının önceki yıllara göre yaklaşık yüzde 90 azaldığı bildirildi. Model uygulama, YÖK Akreditasyon Komisyonu tarafından da olumlu değerlendirildi.

Hazırlık sürecinde 120 saatlik sertifikalı eğitim programlarıyla 11 bin saha aktörü yetiştirilirken, sosyal arabuluculuk siciline kayıt yaptıran ve yasal temsilcilik hakkı kazanan 855 uzmanla Türkiye genelinde 44 merkez kuruldu. Merkezlerin 2026 yılı içinde 81 il ile nüfusu 100 bini aşan tüm ilçelerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Gönüllülük esasına dayalı olarak başlatılan sertifika programlarına en yüksek katılımın Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve üniversite çalışanlarından geldiği aktarıldı.

HEGEM Vakfı'nın bugüne kadar 30 üniversite rektörlüğü, valilikler, başsavcılıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla 10 yıllık iş birliği protokolleri imzaladığı, toplam 54 kurumla yapılan anlaşmalar ve hazırlanan 25 bilimsel eserle uluslararası standartların üzerinde bir sosyal arabuluculuk hizmet yapısı oluşturduğu ifade edildi.

'Aile, işyeri, kurumlar ve mahalleler başta olmak üzere sosyal hayatın birçok alanında ortaya çıkan sorunların idari ve adli soruşturmaya dönüşmeden dostane yollarla çözülmesini hedefleyen Yeminli Sosyal Arabuluculuk Merkezlerinin iş dünyası ve bireyler tarafından da kullanılabileceği, kamu kurumlarının ise ilgili bakanlıkların belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda hizmetlerden yararlanabileceği bildirildi.