ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) Başkanı Ren Hongbin ve beraberindeki heyetle İstanbul'da kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyetler arası yapılan toplantıda, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu ile geleceğe yönelik iş birliği alanları ele alındı.

Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55'inci yılına dikkat çeken Bakan Kacır, iki ülke arasındaki ilişkilerin güven zemini üzerinde daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Görüşmede, özellikle katma değerli yatırımların artırılması, sanayi ve teknoloji alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi ve ekonomik ilişkilerin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleri öne çıktı. Bakan Kacır, ortak kazanımı esas alan projelerle Türkiye-Çin ticaret hacmine ivme kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, sanayi ve teknolojide iş birliğinin derinleştirilmesinin her iki ülke ekonomisine de uzun vadeli katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantının, iki ülke arasında yatırım, üretim ve teknoloji temelli iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendirilirken, taraflar önümüzdeki dönemde somut projeler üzerinden temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.