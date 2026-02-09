Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yerel Tohum Takas Günleri bu yıl da üretici ve vatandaşları bir araya getiriyor. 'Bereketin paylaştıkça çoğalsın Eskişehir' sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, 12 kırsal ilçede ve kent merkezinde düzenlenecek.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Yerel Tohum Takas Günleri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hayata geçirilecek.

Yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan Tohum Takas etkinlikleri, Şubat ve Mart ayları boyunca Eskişehir'in tüm ilçelerinde düzenlenecek. İlçe pazar yerlerinde yapılacak etkinlikler, 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



Etkinlik takvimi kapsamında; 12 Şubat Mihalgazi, 13 Şubat Sarıcakaya, 16 Şubat Seyitgazi, 18 Şubat Sivrihisar, 19 Şubat İnönü, 23 Şubat Günyüzü, 26 Şubat Mahmudiye, 27 Şubat Beylikova, 28 Şubat Alpu, 5 Mart Han, 6 Mart Çifteler ve 7 Mart Mihalıççık ilçelerinde yerel tohumlar vatandaşlarla buluşturulacak.



Öte yandan Eskişehir merkezde düzenlenecek Tohum Takas etkinlikleri ise 24 Şubat, 3 Mart, 10 Mart ve 14 Mart tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Merkez etkinlikleri Üretici Market Eskibağlar ve Üretici Market Adliye noktalarında yapılacak.



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumların yaşatılması ve paylaştıkça çoğalarak tarımsal biyoçeşitliliğin korunması amacıyla düzenlenen Tohum Takas etkinliklerine, tüm Eskişehirlileri davet etti.