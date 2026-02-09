Bursa Gemlik Belediyesi, kent merkezinin en yoğun noktalarından biri olan Çarşı Meydanı'nı daha estetik, güvenli ve kullanışlı hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bu kapsamda otobüs duraklarının arka bölümü ile Balıkçılar Çarşısı çevresinde kapsamlı bir çevre düzenlemesi başlatıldı. Zamanla çökme meydana gelen taş parkeler yenilenirken, özellikle Balıkçılar Çarşısı çevresinde oluşan su birikintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, durakların arka kısmında yaşanan aydınlatma eksikliğini gidermek amacıyla gerekli altyapı ve elektrik hattı çalışmaları da eş zamanlı olarak tamamlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin hem gece hem gündüz daha güvenli ve konforlu bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.





Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 'Çarşı Meydanı, Gemlik'in kalbi konumunda. Burada gerçekleştirdiğimiz çevre düzenlemeleriyle hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir alan kullanmasını hedefliyoruz. Altyapıdan aydınlatmaya kadar her detayı titizlikle ele alıyoruz. Gemlik'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımız aralıksız sürecek,' ifadelerini kullandı.